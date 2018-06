Romania invinge clar Finlanda la ultimul meci al lui Lobont in echipa nationala

Ziare.

A fost ultima partida disputata de veteranul Bogdan Lobont in tricoul primei reprezentative, el anuntandu-si retragerea din activitate."Tricolorii" au inceput partida destul de prudent, cu initiativa in jumatatea adversa insa fara a-si asuma prea multe riscuri. Aceasta tactica ne-a adus aproape o repriza de fotbal sarac in ocazii, nici finlandezii nefiind dispusi sa se deschida prea mult.Baluta, Budescu, cel care a incercat un lob de la jumatatea terenului, si Mitrita au semnat ocaziile din prima repriza pana la golul marcat de Manea.A fost un sut al lui Mitrita pe care portarul Hradecky l-a respins in stanga, acolo unde a aparut bine cel mai tanar debutant din istoria nationalei care a impins balonul in plasa.Partea secunda a fost una in care elevii lui Contra s-au distrat destul de mult, jucatorii din atac incercand tot felul de combinatii spectaculoase.Golul doi a fost marcat in urma unei astfel de faze, Deac punctand cu un sut superb, din interiorul careului.Pe final, profitand de relaxarea baietilor nostri, nordicii au iesit la joc si au aparut in careul lui Tatarusanu, insa fara a avea sanse prea mari. Tot Romania putea inscrie, dar balonul sutat de Bancu de la 35 de metri a "sters" transversala.Bogdan Lobont a avut parte de o retragere perfecta, el fiind trimis in teren pentru ultimele cinci minute ale partidei.Romania castiga asadar amicalul cu Finlanda si ajunge la 4 victorii in 2018 din tot atatea meciuri jucate.Min.90+2 Finalul meciului! Romania castiga fara probleme cu Finlanda!Min.86 Schimbare Romania: Lobont intra in teren in locul lui Tatarusanu pentru ultimul sau meci oficial din cariera!Min.83 BARA ROMANIA! Bancu suteaza de la 35 de metri, balonul "sterge" transversala finlandeza si iese in afara terenului!Min.79 Schimbare Romania: Grozav intra in locul lui Mitrita.Min.77 Incearca si Chipciu un sut, dar Hradecky retine lejer.Min.71 Ne relaxam putin si finlandezii ies la joc, insa nu ameninta foarte mult poarta lui Tatarusanu.Min.66 Puscas se lupta bine in careul advers, dar sutul sau este respins in corner!Min.64 Schimbare Romania: Man intra in locul lui Deac.Min.63 Schimbare Romania: Puscas intra in locul lui Baluta.Min.61Min.56 Schimbari Romania: Tosca intra in locul lui Sapunaru. Chipciu intra in locul lui Budescu, iar jucatorul FCSB se arata nemultumit de faptul ca a fost inlocuit.Min.50 Baluta este lansat foarte bine in banda dreapta, il pacaleste pe portar, dar rateaza pasa pentru Budescu.Min.46 Incepe partea secunda a meciului.________________Min.45 Finalul reprizei!Min.41 Ne apropiem de finalul primei reprize si nu pare ca se va mai inscrie.Min.37Min.35 Mitrita tasneste in banda stanga, intra in careu si suteaza, dar Hradecky blocheaza cu un reflex uimitor!Min.31 Budescu incearca un sut de la mare distanta si este aproape de gol, mingea trecand putin peste transversala!Min.24 Baluta e lansat bine in careul advers, dar isi prelungeste balonul prea mult, iar sutul sau se duce in plasa laterala.Min.15 Se joaca in continuare mai mult in zona mediana, fara sanse importante.Min.7 Romania incepe bine partida, destul de curajos. Lipsesc insa ocaziile momentan.Min.3 Budescu se resimte dupa ce a fost calcat de un adversar, insa isi revine rapid.Min.1 Incepe meciul! Atmosfera foarte frumoasa la Ploiesti.20:30 - Sunt cateva minute de intarziere fata de ora programata pentru fluierul de start.Tatarusanu - Manea, Sapunaru-cpt., Balasa, Bancu - Anton, Stoian - Deac, Mitrita, Budescu - Baluta.Selectioner: Cosmin Contra Rezerve: Lobont, Nita, Lung - Benzar, Tosca, Nedelcearu, Chipciu, Rotariu, Grozav, Tucudean, Cicaldau, Nedelcu, Man, PuscasHradecky - Toivomaki, Toivio, Vaisanen, Pirinen - Lod, Lam, Sparv, Taylor - Sadik SkrabbRezerve: Jaakkola, Viitala, Granlund, Kamara, Yaghoubi, Soiri, Halsti, Uronen, Vayrynen, KarjalainenSelectioner: Markku Kanerva