Antrenorul Suediei s-a temut de arbitraj inaintea meciului cu Romania - la ce masura a recurs

Din acest motiv, Andersson a luat legatura cu fostul arbitru suedez Jonas Eriksson, caruia i-a cerut referinte despre Daniele Orsato.Acesta i-a transmis selectionerului suedez ca nu are niciun motiv sa se teama ca Orsato ar putea avea un arbitraj partinitor."Le-am facut un raport jucatorilor si le-am explicat ce ne asteapta. Jonas mi-a trimis un e-mail si sunt increzator in privinta felului in care Orsato va arbitra. Este calm, experimentat si comunicativ", a afirmat Andersson intr-o conferinta de presa.Romania va intalni Suedia vineri, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.De asemenea, Romania va intalni Spania in deplasare in ultima runda, pe 18 noiembrie.La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.C.S.