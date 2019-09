Ce scriu spaniolii despre noua nationala a Romaniei: "Viseaza la locul secund in grupa"

Ziare.

In ziua duelului cu Spania, din preliminariile Campionatului European, celebrul ziar madrilen As a publicat un material in care se vorbeste in termeni buni de reprezentativa noastra."Romania are argumente solide pentru a ocupa locul secund intr-o grupa in care nimeni nu contesta pozitia de lider a Spaniei. Inca de la tragerea la sorti aceasta a fost perspectiva romanilor, ca elevii lui Contra sa se lupte pentru calificarea la Euro 2020 cu Suedia si Norvegia.Dupa o vara in care reprezentativa de tineret s-a calificat in semifinalele turneului final optimismul este si mai mare. O noua generatie pare gata sa viseze la lucruri mari. Selectionerul roman se va baza pe sentimentul pe care nationala de tineret l-a trezit in tara din Carpati, acela de speranta pe care nimic altceva nu l-a provocat in ultimii ani.Contra a chemat pentru acest meci sapte jucatori ce au evoluat la tineret, portarul Radu, fundasii Nedelcearu, Stefan si Rus, mijlocasii Cicaldau si Hagi, dar si atacantul Puscas", noteaza sursa citata.Romania si Spania se infrunta joi seara, pe National Arena din Bucuresti, in preliminariile Euro 2020.Partida va incepe la ora 21:45 si va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.Toate biletele puse in vanzare au fost epuizate astfel ca organizatorii se asteapta la peste 50 de mii de spectatori in tribune.M.D.