Ce spune selectionerul Norvegiei despre meciul cu Romania din preliminariile EURO 2020

Ziare.

com

"Meciul cu Spania este deja istorie pentru noi, acum pregatim meciul de maine, este o noua provocare dificila. Nu sunt foarte multe de pus la punct pentru ca avem foarte putin timp la dispozitie, depinde foarte mult de jucatori. Ne putem baza doar pe o refacere a jucatorilor. Am analizat in aceste doua zile partida Romaniei cu Feroe, dar restul depinde de jucatorii mei. Selectionerul Romaniei a schimbat foarte mult echipa, sunt foarte multe nume noi, dar pot spune ca este o echipa interesanta. Am urmarit atat jucatorii tineri, regasim si jucatori de la Campionatul European de tineret din vara, dar nu vreau sa nominalizez jucatori. Gasim insa si jucatori cu experienta. E o echipa cu jucatori tehnici, i-am analizat la sedinta tehnica pe cei care banuim ca vor fi titulari maine, insa noi ne concentram pe jocul nostru. As putea nominaliza niste jucatori periculosi din randul mijlocasilor si atacantilor, dar nu vreau sa intru in acest joc. Nu as fi fericit daca nu vom castiga, dar cred ca m-as multumi cu un punct daca Romania va domina partida. Niciodata nu pot sa fii multumit cu altceva in afara de victorie la fotbal, iar eu lucrez in fotbal", a declarat Lagerback.Tehnicianul a urmarit jocul Romaniei din Insulele Feroe, dar nu a putut sa-si faca o imagina foarte clara, insularii fiind o echipa greu de deblocat pe teren propriu: "Partida Romaniei in Insulele Feroe a fost una dificila, asemanatoare cu cea pe care noi am avut-o in deplasare acolo, este foarte greu de deblocat aceasta echipa atunci cand joaca acasa. Nu cred ca avem foarte multe lucruri de invatat din acea partida, pentru ca s-a jucat pe un teren artificial, cu o echipa greu de deblocat, dar Romania a dominat-o cu rabdare si rezultatul din a doua repriza a fost pozitiv".Lagerback s-a declarat surprins de numarul mare de copii care si-au rezervat bilete la meciul de marti, in conditiile in care se joaca sub sanctiunea dictata de UEFA , astfel incat pot asista doar persoane sub 14 ani."Am crezut ca am trait suficient timp in fotbal astfel incat sa nu ma mai surprinda nimic, dar iata ca sunt surprins, nu stiam de aceasta regula a UEFA si chiar daca pot spune ca nu o inteleg in totalitate, am foarte mult respect pentru suporterii romani si pentru Romania pentru faptul ca au reusit sa stranga atat de multi copii pentru aceasta partida. Respect faptul ca Federatia Romana de Fotbal reuseste sa aduca acesti copii la stadion, sper sa fie o atmosfera frumoasa, sa nu existe incidente de tipul celor care se tot petrec in Europa. Speram ca nu vom fi nevoiti sa ne confruntam cu o atmosfera ostila si ca va fi un spectacol frumos", a mai spus selectionerul norvegian.Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, ca peste 30.000 de copii si insotitori s-au inscris pentru a asista la partida pe Romania - Norvegia, din preliminariile EURO 2020, care se va desfasura cu portile inchise in urma sanctiunii dictate de UEFA dupa incidentele provocate de suporteri la partidele cu Spania si Malta.Echipa nationala de fotbal a Romaniei va intalni reprezentativa Norvegiei, marti, pe Arena Nationala din Bucuresti, de la ora 21:45.