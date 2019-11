Ciprian Tatarusanu, dialog aprins cu un jurnalist suedez

Ziare.

Portarul echipei nationale s-a aratat iritat de intrebarile primite in legatura cu presupusul rasism din Romania, despre care suedezii au vorbit intens in ultima perioada, conform Fotbollskanalen.se "Cred ca este o prostie! Nu stiu de ce vorbim despre asta deoarece Romania nu a avut niciodata probleme cu rasismul", a spus Tatarusanu in dialogul cu reporterul postului TV 4.Totusi, suedezii nu au fost multumiti de raspunsul portarului de la Lyon si a rezultat urmatorul dialog:De ce crezi ca a devenit asta o problema acum?Nu stiu. Norvegia si acum Suedia au inceput aceasta discutie.Dar ati avut stadionul inchis dupa o decizie luata de UEFA Nu! Am jucat doar in fata copiilor la meciul cu Norvegia deoarece cativa suporteri au intrat pe teren. Nu a fost vorba de rasism.Romania va intalni Suedia vineri, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.De asemenea, Romania va intalni Spania in deplasare in ultima runda, pe 18 noiembrie.La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.C.S.