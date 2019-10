Cosmin Contra, despre partida decisiva cu Norvegia din preliminariile pentru EURO 2020

Ziare.

Contra a spus ca Norvegia este o echipa mai puternica decat Suedia si a identificat cele doua pericole din tabara nordicilor."Ma astept la un meci foarte greu, dar suntem pregatiti, ne-am antrenat bine si sper sa facem un meci foarte bun. Norvegia este puternica atat fizic cat si ca forta de atac. Au doi jucatori care pot pune probleme in orice moment, ma refer la Odegaard si King. La fazele fixe sunt redutabili, au si agresivitate. N-am niciun plan sa-l blocam pe Odegaard, sper ca jucatorii sa se achite de sarcini.Norvegia este la acelasi nivel cu Suedia, poate are si o viteza in plus. Planul meu a fost dat peste cap un pic de accidentarile din Feroe, dar toti cei care au fost convocati pot face fata la un asemenea meci. In principiu m-am hotarat in privinta cuplului de fundasi centrali", a spus Contra la conferinta de presa.De asemenea, Contra le-a raspuns si celor care l-au criticat pentru faptul ca l-a folosit pe Ianis Hagi mijlocas dreapta."Pe Ianis nu l-am folosit pe un post pe care nu-l cunoaste. El a inceput pe acel post, in dreapta. Eu i-am dat libertate, a putut sa se miste in spatele varfurilor", a raspus Contra.Partida dintre Romania si Norvegia va avea loc marti, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Cu o infrangere in acest meci, nationala Romaniei va avea sanse aproape nule de calificare la EURO 2020.Romania are stadionul suspendat de UEFA dupa incidentele de la partida cu Spania, cand fanii au aprins torte si au apelat la scandari cu conotatie xenofoba.Regulamentul UEFA le permite insa copiilor pana in 14 ani sa asiste la meci, iar la confruntarea cu Norvegia vor lua parte peste 30 de mii, acesta urmand sa fie noul record mondial.C.S.