Cosmin Contra reactioneaza nervos la o zi dupa remiza cu Norvegia

Contra a declarat ca nu intelege de ce toata lumea a criticat echipa nationala dupa acest meci si se declara profund mahnit."Vreau sa spun un singur lucru: sunt mahnit ca nimeni din fotbalul romanesc nu a putut sa spuna o vorba buna, ceva pozitiv, dupa meciul cu Norvegia. Numai critici si negativism! Sunt o gramada de lucruri care puteau fi reflectate intr-un mod pozitiv, de la felul in care au luptat baietii astia, ca erau unii care au alergat pana nu mai puteau sta in picioare, pana la felul in care Federatia a organizat meciul si s-a putut crea o atmosfera care ne-a ajuns tuturor la inima", a spus Contra pentru ProSport Apoi, Contra a sustinut ca jucatorii sunt afectati si nu pot juca din cauza criticilor."Acest negativism ne face rau noua, tuturor. Eu pot sa le duc, dar cand jucatorii vad ca munca si sacrificiul nu le sunt apreciate absolut deloc, ajung si ei sa creada ca nu sunt fotbalisti buni, iar asta le afecteaza jocul. Cu atitudinea asta in jurul echipei nationale, in care nimeni nu spune un lucru de bine, noi vrem sa fim in fotbalul mare?", a mai spus Contra.Amintim ca echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 si spera in continuare la calificarea la turneul final, dar sansele sunt destul de mici.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 10 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.In ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.C.S.