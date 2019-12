Cum arata cotele caselor de pariuri dupa tragerea la sorti a grupelor EURO 2020. Cine este marea favorita si cum sta in clasament Romania

Ziare.

Intr-unul dintre aceste baraje suntem si noi implicati, Romania, in cel de Liga A din Nations League, acolo unde in prima faza vom intalni Islanda, pe 26 martie. Daca invingem in aceasta deplasare, vom intalni tot "afara" Ungaria sau Bulgaria, pe 31 martie.Imediat dupa aceasta tragere la sorti, casele de pariuri au inceput sa ofere cote pentru castigarea Campionatului European. Poate surprinzator, Anglia e prima favorita cu o cota 6 la 1 sa triumfe la anul, acolo unde semifinalele si marea finala vor avea loc pe teren propriu, la Londra, pe celebrul stadion Wembley.Franta e cotata cu a doua sansa, 6.5 la 1, ea fiind campioana mondiala en-titre. Belgia intregeste podiumul, ea fiind lidera mondiala la zi in clasamentul FIFA , cu o cota de 7,8.Campioana europeana, Portugalia lui Ronaldo , are o cota destul de mare la castig, 16, in timp ce Germania lui Low este pe locul 5, cu cota 9,4. Fosta noastra adversara Spania este imediat sub nemti, cu o cota rotunda de 10.Romania este abia pe locul 25 in clasamentul cotelor pentru victoria finala, cu o cota uriasa de 510. Astfel, daca cineva mizeaza acum 1 leu pe Romania ca poate ridica marele trofeu deasupra capului in 2020, va castiga 510 lei.Islanda, natiunea cu care ne infruntam in primul baraj din martie, are o cota putin mai buna decat noi, 500.Romania a fost prezenta la ultimul turneu final European, in 2016, in Franta, fiind eliminata in faza grupelor.Citeste si:D.A.