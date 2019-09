Cum incearca FRF sa "fenteze" o eventuala suspendare din partea UEFA

Ziare.

In timp ce forul continental lucreaza la ancheta ce vizeaza Federatia dupa incidentele provocate de suporteri la partidele cu Spania si Malta, la Casa Fotbalului se cauta solutii.Potrivit celor de la ProTV, cea mai la indemana este aceea de a aduce copiii la stadion pentru aceste dispute.O reglementare noua a FIFA le permite organizatorilor partidelor ce ar trebui sa se dispute cu portile inchise sa permita accesul in tribune copiilor.Astfel, Federatia ar putea lasa intrarea libera pentru pustii dornici sa vada prima reprezentativa si ar putea chiar invita mai multe scoli sa participe la program.De asemenea, ar fi vizata mutarea meciurilor pe un stadion mai mic decat Arena Nationala pentru ca tribunele sa fie cat se poate de pline.O prima decizie a UEFA in ceea ce priveste incidentele provocate de fanii romani este asteptata in saptamanile urmatoare.M.D.