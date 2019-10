Cunoastem prima echipa calificata la EURO 2020

Ziare.

''Diavolii rosii'' au maximum de puncte dupa sapte meciuri si un golaveraj de invidiat, 28-1.Rusia, aflata la trei puncte de belgieni si la zece de Cipru, este si ea aproape sa isi asigure biletul pentru Campionatul European de anul viitor.Polonia s-a desprins in fruntea Grupei G, dupa 3-0 cu Letonia, in deplasare, gratie hat-trick-ului semnat de Lewandowski, care are 11 goluri marcate in ultimele sapte partide.Olanda a reusit o revenire remarcabila si o victorie pretioasa, 3-1 cu Irlanda de Nord. Oaspetii au deschis scorul in min. 75, dar ''portocala mecanica'' a egalat sase minute mai tarziu prin Depay, marcand golurile victoriei in minutele aditionale, prin acelasi Depay si Luuk de Jong.Vicecampioana mondiala Croatia a invins Ungaria la scor de forfait, 3-0, ratand si un penalty.Belarus - Estonia 0-0Olanda - Irlanda de Nord 3-1Au marcat: Memphis Depay 81, 90+4, Luuk de Jong 90+1, respectiv Josh Magennis 75.loc echipa M V E I GM-GP P1 Olanda 5 4 0 1 17-6 122 Germania 5 4 0 1 17-6 123 Irlanda de Nord 6 4 0 2 8-7 124 Belarus 6 1 1 4 3-10 45 Estonia 6 0 1 5 2-18 1Croatia - Ungaria 3-0Au marcat: Luka Modric 5, Bruno Petkovic 25, 42.Ivan Perisic (Croatia) a ratat un penalty in min. 55.Cartonas rosu: Laszlo Kleinheisler (Ungaria, 56).Slovacia - Tara Galilor 1-1Au marcat: Juraj Kucka 53, respectiv Kieffer Moore 25.Cartonas rosu: Norbert Gyomber (Slovacia, 88).loc echipa M V E I GM-GP P1 Croatia 6 4 1 1 13-5 132 Slovacia 6 3 1 2 10-8 103 Ungaria 6 3 0 3 7-9 94 Tara Galilor 5 2 1 2 5-5 75 Azerbaidjan 5 0 1 4 5-13 1Austria - Israel 3-1Au marcat: Valentino Lazaro 41, Martin Hinteregger 56, Marcel Sabitzer 88, respectiv Eran Zahavi 34.Macedonia de Nord - Slovenia 2-1Au marcat: Eljif Elmas 50, 68, respectiv Josip Ilicic 90+5 - penalty.Letonia - Polonia 0-3A marcat: Robert Lewandowski 9, 13, 76.loc echipa M V E I GM-GP P1 Polonia 7 5 1 1 11-2 162 Austria 7 4 1 2 16-7 133 Macedonia de Nord 7 3 2 2 10-9 114 Slovenia 7 3 2 2 13-7 115 Israel 7 2 2 3 12-14 86 Letonia 7 0 0 7 1-24 0Kazahstan - Cipru 1-2Au marcat: Temirlan Erlanov 34, respectiv Pieros Sotiriou 73, Nicolas Ioannou 84.Belgia - San Marino 9-0Au marcat: Romelu Lukaku 28, 41, Nacer Chadli 31, Cristian Brolli (autogol) 35, Toby Alderweireld 43, Youri Tielemans 45+1, Christian Benteke 79, Yari Verschaeren 84 - penalty, Timothy Castagne 90.Rusia - Scotia 4-0Au marcat: Artem Dziuba 57, 70, Magomed Ozdoev 60, Aleksandr Golovin 84.loc echipa M V E I GM-GP P1 Belgia 7 7 0 0 28-1 212 Rusia 7 6 0 1 22-4 183 Cipru 7 3 1 3 13-7 104 Kazahstan 7 2 1 4 9-11 75 Scotia 7 2 0 5 5-17 66 San Marino 7 0 0 7 0-37 0Legenda: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, I - infrangeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte