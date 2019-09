Discurs sincer al unui fotbalist de nationala: "Noi, jucatorii romani, suntem campioni la scuze"

Ziare.

Veteranul Ciprian Deac spune ca nu vrea sa caute scuze dupa cele doua partide, pentru ca fotbalistii romani sunt campioni la gasit scuze, dar tine sa reaminteasca faptul ca "tricolorii" au anumite limite.El afirma ca toti componentii echipei nationale cred in calificarea la Euro 2020 si ii indeamna pe microbisti sa fie alaturi de prima reprezentativa pana la finalul campaniei."Daca noi, jucatorii, nu credem, atunci lumea din jurul nostru de ce sa mai creada? Este important ca noi credem, e important ca suntem la mana noastra si totul depinde doar de noi. E clar ca lumea, din ce a vazut, din ce a auzit, nu e foarte incantata si e normal, dar ar fi bine ca lumea sa fie alaturi de echipa nationala , pentru ca noi, jucatorii, suntem acolo. Vrem si incercam sa dam totul pe teren. E clar ca am intalnit un adversar foarte puternic.Nu vreau sa caut scuze, pentru ca noi, jucatorii romani, suntem campioni la scuze si gasim tot timpul, dar cred ca ar fi bine sa vedem putin si realitatea si sa ne vedem exact limitele. Toata lumea am vazut ca da in selectioner, dar eu zic sa ne uitam si la jucatori . Eu cred ca vina este a noastra, nu a selectionerului", a declarat Deac, conform postului Telekomsport.Romania a fost invinsa la limita de Spania, scor 1-2, si a castigat greu cu Malta, scor 1-0, in preliminariile Euro 2020."Tricolorii" mai au trei partide de jucat in aceste calificari si trebuie sa le castige pe toate pentru a ocupa locul secund in grupa si a ajunge la turneul final.Tara noastra va organiza patru partide de la Campionatul European din 2020, iar daca Romania se va califica, componentii primei reprezentative vor avea sansa unica de a evolua in fata propriilor suporteri M.D.