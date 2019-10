Expertii fotbalului din Norvegia, scandalizati de reactiile la adresa copiilor romani de pe National Arena

Ziare.

Reactiile dure ale acestora au fost taxate chiar si in Norvegia de expertii fotbalului din aceasta tara."Pentru mine este ciudat sa te axezi pe acest subiect atat inainte cat si dupa meci. Imi vine greu sa inteleg ca nimeni din staff-ul Norvegiei nu stia regulile, care sunt clare! Daca joci cu stadionul suspendat ai voie sa aduci cati copii pana in 14 ani doresti!Personal cred ca s-a intamplat un lucru fantastic la Bucuresti, iar copiii s-au comportat exemplar! Chiar nu cred ca fotbalistii norvegieni au fost afectati de prezenta lor", a spus fostul atacant norvegian Jesper Mathisen la postul TV 2.Si fostul jucator Carl-Erik Torp sustine ca lamentarile celoro din nationala Norvegiei nu-si au rostul."Si mie mi se pare ciudat ca s-au concentrat la prezenta copiilor. Imi doream un antrenor al echipei nationale care sa stie ce vrera. Putea spune ca este ceva neobisnuit, dar astea sunt regulile. A fost grozav ca au adus atat de multi copii, a fost mult mai frumos cu ei", a comentat Torp.Amintim ca echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 si spera in continuare la calificarea la turneul final, dar sansele sunt destul de mici.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 10 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.In ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.C.S.