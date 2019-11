Explicatia deciziei neasteptate pe care Cosmin Contra a luat-o inaintea meciurilor decisive cu Suedia si Spania

Ziare.

Tanarul portar de la Genoa a fost lasat in afara lotului in conditiile in care este titular meci de meci in Serie A si a fost liderul nationalei de tineret Pe langa Ciprian Tatarusanu , Contra a mizat pe Silviu Lung, titular in Turcia, si pe Florin Nita, care nu a mai jucat de doua luni si jumatate la Sparta Praga.Conform Digi Sport, Contra l-a lasat pe Radu in afara lotului deoarece acesta s-a aratat nemultumit de faptul ca a fost rezerva la meciurile cuu Malta si Feroe.Oficialii FRF au incercat insa sa dreaga busuoicul si au spus ca Radu a fost lasat in afara lotului pe motiv ca n-ar fi aparat prea bine in Serie A. Totusi, aceasta scuza nu sta in picioare, in conditiile in care Tatarusanu si Nita nu apara deloc."Eu stiu ca decizia apartine antrenorului intr-un grup de fotbalisti, nu jucatorilor. Stiu ca jucatorii vor sa evolueze tot timpul. Nu ai cum sa ai discutii cu antrenorul despre asa ceva decat daca vrei sa creezi probleme", a spus directorul tehnic al FRF C.S.