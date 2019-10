Fotbalistii norvegieni dezvaluie ca s-au gandit sa iasa de pe teren in timpul meciului cu Romania: Aveam un plan clar

Ziare.

Capitanul norvegienilor, Stefan Johansen, a dezvaluit ca, inaintea meciului, jucatorii au stabilit sa paraseasca terenul in cazul in care copiii romani prezenti pe National Arena ar fi folosit scandari cu conotatie rasista."Aveam un plan clar in cazul in care am fi auzit ceva din tribune. Ne-am fi indreptat catre banca de rerzerve si luam o decizie.Nu s-a intamplat asa ceva, cel putin eu nu am auzit. Oricum, cazurile precedente ar fi trebuit pedepsite mai sever. Ma enerveaza ca astfel de lucruri se intampla constant si nu se iau masuri", a spus Johansen.Amintim ca echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 si spera in continuare la calificarea la turneul final, dar sansele sunt destul de mici.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 10 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.In ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.C.S.