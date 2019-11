FRF le raspunde suedezilor dupa declaratiile dure din ultimele zile: Vikingii nostri, uite cum sta treaba in Romania

Romanii iubesc fotbalul, indiferent de culoarea, rasa, numele, religia jucatorului

Veti fi respectati in Romania si pe Arena Nationala, dar nu veti fi iubiti

Ne-ati eliminat in '94, v-am zguduit pe Rasunda. Chit. Suntem gata pentru viitor!

Nu spunem ca suntem mai buni, poate nici nu suntem. Dar sigur suntem mai puternici.

Nu declaram ca vom castiga, nu citim viitorul. Dar muncim pentru asta. Suntem ROMANI.

Si cat de ROMANI suntem, veti vedea pe Arena Nationala. Cu 50.000 in tribune si cu milioane in tara asta care va primeste senin. Si cu alte milioane raspanditi in lume.

Intr-un comunicat de presa, FRF ii acuza pe suedezi de ignoranta, in conditiile in care in Romania nu au existat probleme cu rasismul.Mai mult, FRF aminteste ca si Norvegia a folosit aceeasi "placa" la meciul de pe National Arena, fara sa existe vreun motiv concret.Totodata, FRF a incercat sa le explice suedezilor cum sta treaba in Romania de fapt.