FRF reclama Norvegia la UEFA: Anuntul facut de Razvan Burleanu

Nemultumirea lui Burleanu a plecat de la faptul ca selectionerul nordicilor, Lars Lagerback, a spus inaintea meciului ca isi doreste ca cei 30 de mii de copii prezenti pe National Arena sa nu aiba un comportament huliganic."Am ramas si noi uimiti de reactia lor. Noi consideram ca este o insulta adusa copiilor nostri, de altfel vom si informa delegatul UEFA asupra acestei declaratii.Selectionerul Norvegiei greseste cand considera ca poporul roman este unul rasist sau xenofob, confunda tarile probabil", a declarat Burleanu, citat de Digi Sport.Lars Lagerback a afirmat, la conferinta de presa oficiala, ca spera ca cei 30 de mii de copii romani ce vor veni pe National Arena sa aiba un comportament civilizat si sa nu produca incidente in tribune."Sper ca fanii vostri tineri se vor comporta frumos si nu precum predecesorii lor, pentru ca altfel vom fi nevoiti sa luam masuri atat noi cat si celelalte tari. As fi foarte dezamagit daca se va intampla ce s-a intamplat si in trecut. Sunt lucruri ingrijoratoare si nu stiu cum ar trebui sa reactionam.Nu stiam ca UEFA are aceste reguli. Nu inteleg aceasta regula, dar trebuie sa o respect. Romania doar respecta aceasta regula", a spus Lagerback la conferinta de presa.Romania are stadionul suspendat de UEFA dupa incidentele de la partida cu Spania, cand fanii au aprins torte si au apelat la scandari cu conotatie xenofoba.C.S.