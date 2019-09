Gica Hagi explica infrangerea nationalei Romaniei din meciul cu Spania

Ziare.

Fostul mare fotbalist spune ca tricolorilor le-a lipsit curajul si ca diferenta a fost facuta de lipsa de agresivitate a mijlocasilor."Am intalnit o echipa buna, care stie sa joace fotbal. Au un ritm al jocului superiori. Noi trebuia sa fim mai agresivi la mijloc. Cand am facut asta, am ajuns la poarta si am avut ocazii.Ne trebuia mai mult curaj, sa stam mai sus, sa venim cu presiune. Putea fi egal fara probleme. M-am obisnuit cu Ianis pe teren. Trebuie sa avem rabdare cu ei, sunt tineri", a afirmat Gica Hagi la plecarea de la stadion.Amintim ca nationala Romaniei a fost invinsa de Spania , scor 1-2, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 Dupa acest rezultat, clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 15p, 2. Suedia 10p, 3. Norvegia 8p, 4. Romania 7p, 5. Malta 3p, 6. Feroe 0p.Etapa urmatoare, Romania va intalni Malta, duminica de la ora 19:00, la Ploiesti.C.S.