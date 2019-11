Gica Hagi ii ofera un sfat pretios lui Cosmin Contra inaintea meciului decisiv cu Suedia

Ziare.

Regele a explicat felul in care trebuie sa joace nationala Romaniei pentru a reusi sa obtina o victorie."Am vazut meciul Italia - Suedia, unde italienii au atacat mult pe lateral si cred eu ca au facut gresit, cu centrari, unde nu au avut nicio sansa. Meciul seamana putin, ca Italia avea nevoie de victorie si Suedia sa nu piarda. O Suedia care se va apara foarte bine, compacta, scurta, cu jucatori masivi, care daca joci previzibil, lent si n-o sa fii iute in jumatatea lor, pe combinatie, cu o constructie lenta si pe combinatii, finalizare, n-o sa fi iute si combinativ, eu zic ca nu o sa avem sanse foarte multe", a spus Hagi la Telekom Sport."Cu o echipa nordica mereu trebuie sa stii sa joci rapid, iute, pentru ca ea, daca e nordica, e puternica, sunt inalti, au fizic si tu trebuie sa fii iute. Iute in tot ce faci: in gandire, in miscare, in pasare", a mai spus Hagi.Romania va intalni Suedia vineri, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.De asemenea, Romania va intalni Spania in deplasare in ultima runda, pe 18 noiembrie.La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.C.S.