Ianis Hagi a izbucnit in lacrimi dupa infrangerea cu Suedia

Ziare.

com

Tanarul fotbalist a plans in moment ce vorbea despre ratarea calificarii directe."Nu am reusit sa obtinem rezultatul dorit, asa a fost scrisa istoria. Este enervant sa-i vezi pe suedezi bucurandu-se la tine acasa, dar nu avem ce facem. Speram sa terminam calificarile cum trebuie, sa scoatem un rezultat bun in Spania", a spus Ianis la Pro TV. Echipa nationala a Romaniei a ratat lamentabil calificarea directa la EURO 2020 , dupa ce a fost invinsa de Suedia pe National Arena , scor 2-0.In urma acestui rezultat, Romania e in mare pericol sa rateze complet prezenta la EURO 2020 , competitie ce va fi organizata si de tara noastra.Dupa incheierea preliminariilor, tricolorii vor evolua in barajul pentru EURO 2020 ce va avea loc in luna martie, unde vom intalni Scotia sau Islanda in semifinale.Pana la baraj, Romania va disputa ultimul meci din grupa cu Spania, luni de la ora 21:45, in deplasare la Madrid.C.S.