Iata cine arbitreaza duelul Romania - Spania, din preliminariile Euro 2020

Alaturi de acesta se vor afla "asistentii" Eduard Beitinger si Rafael Foltyn, dar si "rezerva" Tobias Stieler. Observator a fost desemnat Zoran Petrovic, din Serbia."Deniz Aytekin (41 de ani) este un arbitru de origine turca, iar dincolo de fotbal este implicat in antreprenoriatul online, controland o companie in domeniu. Este renumit pentru atentia pe care o acorda pregatirii fizice, avand un preparator personal.A debutat ca arbitru in Bundesliga in septembrie 2008, iar din 2011 este arbitru FIFA . A condus partida Danemarca-Romania din preliminariile Cupei Mondiale 2018, incheiata 1-1, in care ne-a acordat 5 cartonase galbene si l-a eliminat pe Cristi Ganea. In 2018, a oficiat la partida FCSB - Lazio 1-0 din Europa League,Totodata, a oficiat celebrul Barcelona PSG 6-1 din Liga Campionilor in 2017", se arata intr-un mesaj al FRF Intalnirea Romania - Spania va avea loc joi, 5 septembrie, pe National Arena din Bucuresti.Meciul va incepe la ora 21:45 si va fi transmis in direct pe Ziare.com.M.D.