Ion Craciunescu ii cere lui Cosmin Contra sa demisioneze pentru un gest facut in timpul meciului cu Norvegia

Craciunescu spune ca selectionerul ar trebui sa recurga la acest gest dupa ce l-a injurat pe George Puscas pentru ca a ratat un penalti contra Norvegiei."Un selectioner trebuie sa fie un exemplu, iar demisia este singurul lucru normal in acest moment. Chiar daca si-a cerut scuze, pana la urma nu sunt suficiente. Nu este normal sa injure in asemenea hal", a spus Craciunescu pentru Fanatik. George Puscas a ratat o lovitura de la 11 metri in startul partii secunde si a fost injurat de Cosmin Contra.Amintim ca echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 si spera in continuare la calificarea la turneul final, dar sansele sunt destul de mici.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 10 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.In ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.C.S.