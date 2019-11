Islandezii se pregatesc de barajul cu Romania ajutati de "verisorii" din Suedia si Norvegia

Ziare.

"Secundul" reprezentativei nordice, Freyr Alexandersson, spune ca va apela inclusiv la "verisorii" din Suedia si Norvegia pentru a primi informatii despre echipa noastra, cele doua fiind adversare ale Romaniei in preliminarii."Romanii au o echipa in ascensiune. A fost facut un schimb de generatii si nu trebuie sa uitam ca nationala lor de tineret a jucat in semifinalele Campionatului European in aceasta vara. Am fost la acel turneu, i-am vazut jucand si mi-au placut mult.Nu au antrenor in momentul de fata si se discuta despre Hagi sau Dan Petrescu . Un selectioner cu nume poate inspira o echipa, insa poate avea si dificultati in primele meciuri . Sunt plusuri si minusuri, insa aceasta situatie ne complica putin pregatirea.Totusi, nu suntem deloc speriati de acest adversar si am inceput deja de ne pregatim de meci cu ajutorul prietenilor din Norvegia si Suedia. Am primit deja rapoartele lor", a declarat Alexandersson pentru Visir Echipa nationala de fotbal a Romaniei si-a aflat, vineri, adversara din barajul pentru calificarea la EURO 2020 Dupa ce au ratat calificarea directa la EURO 2020, tricolorii se vor duela in semifinala barajului cu Islanda.Meciul va avea loc intr-o singura mansa, pe terenul adversarilor, pe 26 martie 2020.Daca va castiga meciul cu Islanda, formatia noastra se va lupta in finala barajului cu Ungaria sau Bulgaria. Finala barajului este programata pe 30 martie 2020 in deplasare.M.D.