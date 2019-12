Islandezii spulbera planul Romaniei: In niciun caz nu facem cum vor ei

Ziare.

Barajul este programat in luna martie, iar FRF a cerut mutarea meciului in Danemarca deoarece arena din Reykjavik nu are teren incalzit.Islandezii nu au disputat niciun meci acasa in luna martie tocmai din acest motiv in intreaga istorie, dar presedintele forului nordic spune ca nu se pune problema mutarii meciului."Vom face tot ce depinde de noi sa disputam aceasta intalnire la Reykjavik. Avem cateva planuri pe care sa le punem in aplicare pentru a oferi garantii ca terenul se va prezenta in conditii optime. Vom fi in contact si cu UEFA pe aceasta tema, iar romanii nu au de ce sa se teama ca vor intalni in Islanda conditii neprielnice de joc la ora barajului. Avem dreptul prin programare sa disputam acest meci pe teren propriu si nu vom da niciun pas inapoi.Stiu ca Romania invoca in mod repetat acest subiect, dar lucrurile se vor rezolva. A ridica aceasta problema la inceputul lui decembrie, aproape cu patru luni inaintea play-off-ului, nu e justificat", a spus Gudni Bergsson pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Partida dintre Islanda si Romania va avea loc pe 26 martie, in deplasare.Daca vom castiga acest meci, vom intalni in deplasare invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria, in meciul decisiv pentru calificarea la EURO 2020.C.S.