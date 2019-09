Jurnalistii din Malta il ataca pe Contra: "Ramane cu dorinta"

Ziare.

Contra este criticat si ironizat pentru ca a declarat ca isi doreste o victorie categorica, insa Romania nu a reusit sa inscrie decat un singur gol in poarta maltezilor la capatul unui meci care se putea incheia chiar si cu o remiza."Cosmin Contra ramane cu dorinta... pentru ca nu a obtinut victoria categorica la care visase.Am pierdut, insa ma simt mandru ca sunt maltez si, la finalul celor 90 de minute, jucatorii nostri se pot mandri cu o performanta superba in fata unui stadion care i-a incurajat tot timpul pe adversarii nostri.Am pierdut la un singur gol diferenta si puteam sa evitam cu usurinta asta. Cert este ca, daca selectionerul Contra se gandea ca va face golaveraj cu Malta, acest lucru nu s-a intamplat si ar trebui sa analizeze serios la prestatia nationalei sub comanda sa. Nu e deloc surprinzator ca presiunea pe Contra este in continua crestere", noteaza cei de la Net News Romania a invins Malta cu scorul de 1-0 la capatul unui meci in care micuta reprezentativa a pus probleme serioase "tricolorilor".In urma acestei victorii, nationala noastra va juca pentru calificarea la Euro 2020 in ultimele doua partide de pe teren propriu din aceste preliminarii.Inaintea acestui meci, atat selectionerul Contra, cat si FRF , au insistat asupra faptului ca Romania are nevoie de o victorie la scor pentru a avea o pozitie mai buna in clasament.Dupa joc, maltezii au taxat si ironizat declaratiile optimiste ale antrenorului nationalei Romaniei.M.D.