Ladislau Boloni, foarte dur dupa ratarea calificarii directe la EURO 2020: E dureros, revoltator, infiorator

Boloni a afirmat ca in momentul de fata principala problema o reprezinta lipsa de intelegere a fotbalului."Problema noastra nu tine de rezultat. E mult mai profunda, mult mai grava decat o simpla infrangere. E atat de superficiala, atat de subtire priceperea noastra in privinta fotbalului...E dureros, revoltator, infiorator! De cand am plecat din tara, in 2001, n-am avansat deloc. Nimic, nimic, nimic!Si apoi imi aduc aminte cum ne bucuram, in aceasta vara, ca am batut Anglia la Europeanul de tineret . Dar nu ne dam seama ca ei sunt de cinci ori mai buni decat noi! Nu vedem asta din cauza nationalismului. E foarte trist cum se manifesta acest nationalism, acest sovinism...", a spus Boloni pentru Adevarul Totodata, Boloni a explicat cum poate fi compensata lipsa de valoare."Uite ce cred eu: valoric, niciun jucator roman din lotul actual nu e capabil de o revolutie pe terenul de fotbal! Nici unul! Totusi, daca ai spirit de lupta, daca ai foame de rezultat, poti echilibra diferenta de valoare, poti avea o agresivitate pozitiva cu care sa pui adversarul in dificultate.Cand eram in Portugalia, era o echipa, Boavista, care n-avea niciun fotbalist remarcabil in lot. Nici unul! Dar timp de doi ani, aceasta echipa, avand aceasta agresivitate pozitiva, a pus probleme echipelor mari, in frunte cu Sporting, unde eram eu antrenor. Si iti mai dau un exemplu", a mai spus Boloni.C.S.