Lista convocarilor preliminare la nationala Romaniei: Surprizele lui Contra pentru meciurile cu Suedia si Spania

Pe aceasta list se afla si cateva nume surpriza, asa cum sunt portarul Silviu Lung, de la Kayserispor, sau jucatorii de camp Alin Tosca (Gaziantep), Sergiu Hanca (Cracovia) si Alex Maxim (Mainz).Iata lista lui Contra:: Ciprian Tatarusanu (Lyon, 65/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0), Ionut Radu (Genoa, 0/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0): Romario Benzar (Lecce, 18/0), Vasile Mogos (Cremonese, 0/0), Adrian Rus (MOL Fehervar 3/0), Ionut Nedelcearu (FC Ufa 7/0), Dragos Grigore (Ludogorets, 37/0), Alin Tosca (Gazisehir Gaziantep, 17/0): Sergiu Hanca (KS Cracovia, 4/0), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 45/6), Razvan Marin (Ajax Amsterdam, 20/1), Tudor Baluta (Brighton, 5/0), Paul Anton (Krylya Sovetov, 11/0), Dorin Rotariu (Astana, 10/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 35/10), Ianis Hagi (Genk, 8/0), Alexandru Mitrita (New York City FC, 9/2), Alexandru Maxim (Mainz, 37/3): Claudiu Keseru (Ludogorets, 36/13), George Puscas (Reading, 12/6), Florin Andone (Galatasaray, 25/2)Lotul final va fi anuntat la o data ulterioara si ii va avea in componenta si pe fotbalistii ce evolueaza in Liga 1.Meciurile cu Suedia si Spania, ultimele din aceste preliminarii, se vor juca pe 15 noiembrie, la Bucuresti, si respectiv 18 noiembrie, la Madrid.Romania are nevoie de patru puncte din aceste doua partide pentru a se califica la Campionatul European.M.D.