LIVE Preliminarii EURO 2020: Malta - Romania

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariuluiInfo: Meciul incepe la ora 21:451. Bonello - 22. Z. Muscat, 5. Agius, 4. Borg, 19. Zerafa - 11. R. Muscat, 8. Fenech, 7. Mbong, 15. Corbolan - 17. Effiong, 21. Gambin.Rezerve: 12. Hogg, 16. Haber - 2. Xuereb, 3. Apap, 6. Grech, 9. Mifsud, 10. Nwoko, 13. Vella, 14. Mintoff, 18. Kristensen, 20. Montebello, 23. Caruana12. Tatarusanu-cpt. - 7. Chipciu, 2. Cristea, 4. Nedelcearu, 11. Bancu - 8. Hagi, 5. Baluta, 18. Marin, 20. Maxim - 9. Puscas, 13. Keseru.Rezerve: 1. Radu, 16. Lung - 3. Tosca, 6. Nistor, 10. Grozav, 14. Man, 15. Anton, 17. Deac, 19. Tucudean, 21. Rotariu, 22. Sapunaru, 23. StanciuInaintea acestui meci, Romania ocupa locul 3 in Grupa F, cu 4 puncte, in timp ce Malta e pe 4, cu 3 puncte.La casele de pariuri , Romania e favorita, avand cota 1.19 pentru o victorie.Partida este televizata de Pro TV.