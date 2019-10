LIVE Preliminarii EURO 2020: Romania - Norvegia 0-0

Ziare.

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului16 - S-a aprins meciul! Stanciu trage pe jos de la 20 de metri, mingea e retinuta de portarul nordicilor!15 - Prima ocazie a Romaniei! Stanciu il gaseste excelent pe Mitrita, acesta patrunde in careu, dar sutul sau din unghi e paralel cu poarta si mingea se duce in aut!14 - Degringolada totala in defensiva noastra, norvegienii trec pe langa gol, dar cumva scoatem mingea in corner!13 - Prima ocazie a meciului! Tatarusanu scoate excelent de langa bara sutul periculos trimis de Odegaard.10 - Actiune periculoasa de atac a norvegienilor, insa King il faulteaza pe Benzar in careul nostru.7 - Romario Benzar suteaza de la peste 25 de metri, mingea trece mult pe langa.3 - Tatarusanu iese gresit pe o centrare si il loveste puternic pe Nedelcearu.2 - Puscas suteaza din marginea careului, mingea se duce mult pe langa poarta.Tatarusanu - Benzar, Rus, Nedelcearu, Bancu - Anton, Marin - Deac, Stanciu, Mitrita - PuscasRezerve: Nita, Radu, Andone, Bordeianu, Burca, Cicaldau, Coman, Hagi, Keseru, Mogos, Nistor, ToscaJaarstein - Elabdellaoui, Hovland, Ajer, Aleesami - Johansen, Berge, Selnaes, Henriksen - King, OdegaardRezerve: Nyland, Rossbach, Elyounoussi M., Elyounoussi T., Glesnes, Johnsen, Meling, Midtsjo, Normann, Rosted, Sorloth, SvenssonInaintea acestui meci, clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 19p, 2. Suedia 14, 3. Romania 13p, 4. Norvegia 10p, 5. Malta 3p, 6. Feroe 0pIn ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).Partida este televizata de Pro TV.