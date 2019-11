LIVE Preliminarii EURO 2020: Romania - Suedia. Echipa de start a tricolorilor

Ziare.

com

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariuluiInfo: Meciul incepe la ora 21:45Tatarusanu - Mogos, Nedelcearu, Adrian Rus, Bancu - Nicusor Stanciu, Tudor Baluta - Deac, Keseru, Mitrita - PuscasRomania e obligata sa castige pentru a avea in continuare sanse de calificare la turneul final.In ultima etapa, pe 18 noiembrie de la ora 21:45, vor avea loc meciurile: Malta - Norvegia, Spania - Romania, Suedia - Feroe.Partida e televizata de Pro TV.La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.