Lotul Romaniei pentru meciurile cu Suedia si Spania: Cosmin Contra a pregatit noi surprize

Contra i-a chemat din nou la nationala dupa o pauza indelungata pe Constantin Budescu si Denis Alibec.In schimb, selectionerul nu a mizat pe portarul celor de la Genoa, Ionut Radu.Ciprian Tatarusanu (Lyon, 65/0) Florin Nita (Sparta Praga 2/0), Silviu Lung (Kayserispor 3/0)Vasile Mogos (Cremonese, 0/0), Romario Benzar (Lecce, 18/0), Adrian Rus (MOL Fehervar, 3/0), Ionut Nedelcearu (FC UFA, 7/0), Iulian Cristea (FCSB, 1/0), Andrei Burca (CFR Cluj, 0/0) Nicusor Bancu (Universitatea Craiova, 12/0), Alin Tosca (Gazisehir Gaziantep, 17/0)Ciprian Deac (CFR Cluj, 22/4), Ianis Hagi (Genk, 8/0), Razvan Marin (Ajax Amsterdam, 20/1), Tudor Baluta (Brighton, 5/0), Dan Nistor (Dinamo Bucuresti, 2/0), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova, 5/0), Alexandru Mitrita (New York City FC, 9/2), Florinel Coman (FCSB, 1/0), Nicolae Stanciu (Slavia Paraga, 35/10), Constantin Budescu (Astra Giurgiu, 12/5)Claudiu Keseru (Ludogorets, 36/13), George Puscas (Reading, 12/6), Florin Andone (Galatasaray, 25/2), Denis Alibec (Astra Giurgiu, 9/1)Partida dintre Romania si Suedia va avea loc pe 15 noiembrie, de la ora 21:45.Apoi, trei zile mai tarziu, vom juca in deplasare la Madrid cu Spania, in ultimul meci din grupa.