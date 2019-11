Lotul Spaniei pentru partida decisiva cu Romania din preliminariile EURO 2020

Ziare.

com

Spania are nevoie de victorii in meciurile cu Malta si Romania pentru a obtine statutul de cap de serie pentru tragerea la sorti a turneului final din 2020.Marea surpriza din lot este aparitia lui Dani Olmo, de la Dinamo Zagreb, recompensat pentru evolutiile sale remarcate din campionatul croat si din Liga Campionilor. Era asteptat in lot si debutul lui Ansu Fati, de la FC Barcelona , dar Moreno a amanat deocamdata convocarea lui.Fata de ultimele meciuri , au disparut din lot nume ca Sergio Reguilon, Diego Llorente, Dani Ceballos, Pablo Sarabia si Luis Alberto.David de Gea ( Manchester United ), Kepa Arrizabalaga ( Chelsea ), Pau Lopez ( AS Roma );Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Sergio Ramos, Dani Carvajal (ambii de la Real Madrid ), Jesus Navas (Sevilla FC), Raul Albiol, Pau Torres (ambii de la Villarreal ), Bernat ( PSG ), Jose Luis Gaya (Valencia);Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri Hernandez ( Manchester City ), Thiago Alcantara ( Bayern Munchen ), Saul Niguez ( Atletico Madrid ), Fabian Ruiz ( Napoli ), Santi Cazorla (Villarreal);Alvaro Morata (Atletico Madrid), Dani Olmo (Dinamo Zagreb), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rodrigo Moreno (Valencia), Gerard Moreno (Villarreal), Paco Alcacer (Borussia Dortmund).