Ludovic Orban, indignat dupa ce a verificat stadiul lucrarilor pentru EURO 2020

Orban s-a aratat indignat de faptul ca lucrarile sunt in urma si a acuzat guvernul PSD ca nu a facut nimic in ultimii 4 ani."Practic, timp de 4 ani de zile nu s-a facut aproape nimic. Toata lumea stia ca trebuie sa organizam turneul si nu s-a facut aproape nimic! In afara stadioanelor mai avem angajamente care sunt legate de finalizarea Aeroportului Baneasa, vorbim si de calea ferata, care in momentul de fata se confrunta cu un posibil blocaj datorat unei actiuni in instanta. Chiar in cursul acestei dimineti am solicitat ministrului Transporturilor sa se implice. Constructorul are front de lucru, cu exceptia acelei suprafete care este disputata si asupra careia instanta va trebui sa se pronunte", a spus Orban.Coordonatorul proiectului, fostul mare fotbalist Gica Popescu , a anuntat ca niciun stadion nu va fi gata in totalitate pentru EURO 2020. El spune insa ca acest lucru nu reprezinta o problema, avand in vedere ca stadionul Ghencea va avea terenul pregatit pentru antrenament, chiar daca finisajele nu vor fi gata."Intotdeauna am spus ca terminarea stadioanelor nu pune in pericol organizarea Campionatului European. De asemenea, terminarea caii ferate nu este in planul de mobilitate validat de UEFA . Nu avem o problema. Daca se va termina, o vom introduce in planul de mobilitate. Stadioanele ar fi foarte bine sa le terminam, cel putin stadionul Ghencea pentru ca l-am introdus in plan. Si daca stadionul Arcul de Triumf va fi gata il vom", a explicat Gica Popescu.Totodata, acesta a anuntat ca stadionul din Giulesti va fi gata abia la cateva luni dupa terminarea Campionatului European."Stadionul Rapid il vom termina probabil in octombrie anul urmator, dar nu va fi baza pentru EURO 2020. Ne bazam pe stadionul Ghencea si pe Arcul de Triumf, dar pe acesta din urma nu l-am inclus in plan. Ce mai avem de facut respecta planul initial, UEFA nu se uita cu ochi critici", a explicat Popescu.In 2014, cand a depus dosarul de candidatura, Romania si-a asumat ca va construi patru stadioane noi pe care echipele ce vin in tara noastra se vor antrena.De asemenea, Guvernul a mai promis ca vom avea metrou de la Gara de Nord la Aeroport dar si peste 2.300 de kilometri de autostrada.C.S.