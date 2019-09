Malta a pus gand rau nationalei Romaniei: "Speram sa obtinem un rezultat bun"

Ziare.

com

Selectionerul maltez, Ray Farrugia, a declarat ca se asteapta la un rezultat bun in disputa de la Ploiesti, asta desi recunoaste superioritatea "tricolorilor"."Venim dupa o deplasare grea si dupa un meci greu in Norvegia, dar ne pregatim si speram sa reusim o performanta mai buna decat cu Norvegia. Urmeaza un meci foarte dificil, dar suntem pregatiti si speram sa obtinem cat de mult se poate din aceasta partida.Cu siguranta Cosmin Contra va aborda partida la victorie, Romania va presa si va ataca de la inceput. Fiecare meci are povestea lui, dar sunt 100% ca Romania va merge la victorie, va ataca, dar noi speram sa obtinem un rezultat bun, vom vedea la final ce se va intampla.In acest moment Suedia arata cel mai bine, si cred ca va termina pe locul 2. Dar cred ca si Romania si Norvegia au sansa lor, mai sunt 5 meciuri de jucat, e un drum lung. Am spus-o si alta data, atunci cand joci doua partide la un interval de 3 zile trebuie sa fachi schimbari. Vom avea o abordare diferita. Ma concentrez pe jocul nostru si vedem ce va fi", a declarat tehnicianul, citat de sport.ro Duelul dintre Romania si Malta este programat duminica seara, de la ora 19:00, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti.Partida va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.