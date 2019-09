Marca a comis gafa dupa gafa inaintea meciului dintre Romania si Spania (Foto)

Ziare.

Echipa Romaniei a fost tratata cu multa superficialitate de publicatia iberica, in editia tiparita aparuta astazi.Astfel, conform jurnalistilor spanioli, pe banca de rezerve a Romaniei ar urma sa ia loc si un jucator pe nume "Keidi", ce va purta numarul 44 pe tricou.De asemenea, jurnalistii de la Marca au gresit numele mai multor jucatori : Tatarusanu a fost trecut in echipa de start "Tataeusanu", Chiriches apare ca "Chirichies", Keseru este "Keseriu", iar Bordeianu este "Bordeaianu".In plus, ibericii au gresit si pozitiile mai multor jucatori din nationala Romaniei. Razvan Marin figureaza ca mijlocas dreapta, Alex Maxim ca mijlocas central, inchizatorul Paul Anton a fost trecut mijlocas stanga, iar Ciprian Deac este vazut drept atacant.Partida dintre Romania si Spania va incepe la ora 21:45 si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Cum arata clasamentul Grupei F: 1. Spania 12 puncte, 2. Romania 7 puncte, 3. Suedia 7 puncte, 4. Norvegia 5 puncte, 5. Malta 3 puncte, 6 Feroe 0 puncteJoi vor mai avea loc meciurile Norvegia - Malta si Feroe - Suedia, tot de la ora 21:45.In aceasta grupa se vor mai disputa urmatoarele meciuri 8 septembrie 2019: Spania - Feroe (ora 16:00), Romania - Malta (ora 19:00), Suedia - Norvegia (ora 21:45)12 octombrie 2019: Feroe - Romania (ora 19:00), Malta - Suedia, Norvegia - Spania (ora 21:45)15 octombrie 2019: Feroe - Malta, Romania - Norvegia, Suedia - Spania (ora 21:45)15 noiembrie 2019: Norvegia - Feroe, Romania - Suedia, Spania - Malta (ora 21:45)18 noiembrie 2019: Malta - Norvegia, Spania - Romania, Suedia - Feroe (ora 21:45)C.S.