Mirel Radoi, complet surprins de o decizie luata de Cosmin Contra

Radoi a afirmat ca nu intelege motivul pentru care Contra nu l-a convocat pe Ionut Radu , portarul formatiei Genoa "Nu ma asteptam, dar e clar ca in momentul de fata Cosmin decide cine trebuie convocat si cine nu, e clar ca el are si argumentele pro si contra si probabil ca a ajuns la solutia asta prin rationamentele lui. Nu stiu daca merge neaparat pe experienta, probabil ca au fost foarte apreciate evolutiile lui Silviu Lung si ale celorlalti portari decat cele ale lui Radu", a spus Radoi, conform Telekom Sport.In locul lui Radu, Contra a mizat pe Ciprian Tatarusanu , Silviu Lung si Florin Nita.Ionut Radu este titular meci de meci la Genoa in Serie A.Romania va intalni Suedia vineri, de la ora 21:45, pentru ca lunea viitoare sa intalneasca Spania, de la aceeasi ora, in preliminariile pentru EURO 2020 C.S.