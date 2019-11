Nicusor Stanciu face declaratii dure dupa infrangerea cu Spania

Ziare.

"E foarte dificil, nu-mi gasesc cuvintele. Indiferent ca jucam cu Spania sau alt adversar de calibru, 5-0 este un scor foarte mare si nu mai e nimic de zis. Asta e realitatea, suntem in lumea a treia a fotbalului. A mai zis si Tatarusanu, am fost in urna a patra la sorti, deci am plecat cu sansa a patra. Am avut noroc ca am tratat corect Liga Natiunilor si a fost meritul nostru ca mai avem acum o sansa sa ne ducem la EURO (n.r. - prin barajul Ligii Natiunilor). Chiar ar fi pacat sa ii dam cu piciorul pentru ca la baraj sunt echipe apropiate de valoarea noastra. Daca nu vom reusi sa ne calificam de la baraj nu vom avea nicio scuza", a afirmat Stanciu la postul Pro Tv."Pentru a avea rezultate si a reusi sa ne calificam la un Campionat European e nevoie de multa munca si sa facem ce nu am facut pana acum. Toata lumea spune de noi, romanii, ca suntem talentati, dar daca nu alergam 90 de minute si nu ne batem pentru fiecare minge ne va fi greu sa ne calificam. Important e ca toti sa tragem la aceeasi caruta si sa luptam pentru echipa. De acum incolo va fi greu cu oricine vom juca daca nu intelegem acest lucru", a adaugat el.Referitor la plecarea lui Cosmin Contra de la conducerea echipei nationale, Stanciu a afirmat: "Noua nu ne ramane decat sa ii multumim selectionerului pentru tot ce a facut pentru noi si sa incercam ca in martie sa ajungem la EURO 2020 si pentru dansul. Am pierdut in mandatul sau 3 meciuri , dar asta e viata oricarui antrenor, el sufera pentru rezultate si isi asuma responsabilitatea".Amintim ca nationala Romaniei a fost invinsa de Spania cu 5-0 in ultimul meci al preliminariilor pentru EURO 2020.In urma acestui rezultat, Romania a incheiat pe locul 4 campania de calificare la EURO 2020 Ne ramane insa sansa barajului din luna martie, unde vom intalni Scotia sau Islanda.Vom avea insa un antrenor nou la echipa nationala , dupa ce Cosmin Contra si-a anuntat plecarea.