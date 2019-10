Norvegia a reclamat Romania la UEFA dupa meciul de pe National Arena

Ziare.

Supararea nordicilor pleaca de la faptul ca pe stadion au fost prezenti aproape 30 de mii de copii, desi Romania avea terenul suspendat."Speram sa se ia masuri. Am depus deja o plangere la UEFA. A devenit o gluma deja cand jucatorii intra pe teren cu mesajul 'Nu rasismului'", a afirmat Per Joar Hansen, antrenorul secund al Norvegiei, Per Joan Hansen, citat de Afton Bladet UEFA a oferit inca din ziua meciului o reactie pe acest subiect, mentionand ca Romania nu a incalcat regulamentul."Am introdus noi reguli inainte de startul acestui sezon al competitiilor organizate de UEFA. Este la latitudinea fiecarei tari sau club daca vrea sa invite copii pana in 14 ani in cazul in care un meci se disputa cu portile inchise", a fost raspunsul oficial transmis de UEFA.Echipa nationala a Romaniei a terminat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020 si spera in continuare la calificarea la turneul final, dar sansele sunt destul de mici.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 10 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.In ultimele doua partide din grupa, Romania va mai intalni Suedia (15 noiembrie) si Spania (18 noiembrie).Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.C.S.