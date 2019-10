Norvegienii insista ca Romania sa fie pedepsita: Daca se mai intampla, trebuie exclusa din Europa

Ziare.

com

Per Joar Hansen considera ca Romania trebuie pedepsita deoarece a luat in deradere o sanctiune primita din partea UEFA Mai mult, Joar Hansen spune ca, in cazul in care Romania ar recidiva, UEFA ar trebui sa o excluda din toate competitiile."Fotbalul trebuie sa fie pentru toata lumea, indiferent de culoarea pielii, sex sau alte lucruri de acest gen. Aceste lucruri n-ar trebui sa existe in 2019, acesta este si motivul pentru care eu si antrenorul Lars Lagerback am raspuns vehement.Daca exista o pedeapsa ca meciul trebuie sa se joace cu tribunele goale, atunci chiar trebuie sa se joace cu tribunele goale! Iar daca se intampla din nou, atunci aceste natiuni care se confrunta cu probleme de acest gen la fiecare nivel trebuie excluse", a spus Joar Hansen la postul TV 2.Joar Hansen greseste insa cand spune ca Romania a fost pedepsita pentru rasism, intrucat la meciurile echipei nationale din ultimii ani nu au existat cazuri de acest gen.Sanctiunea venita din partea UEFA a fost dictata pentru petardele aruncate de fanii romani la meciul cu Spania si pentru scandari cu conotatie xenofoba la adresa vecinilor maghiari. Norvegia ne-a reclamat la UEFA dupa meciul de marti , considerand ca prezenta celor aproape 30 de mii de copii pe National Arena nu-si avea rostul.Totusi, regulamentul UEFA este clar si Romania nu risca nicio sanctiune.C.S.