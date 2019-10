Norvegienii, surprinsi de o decizie luata de FRF inaintea meciului din preliminariile pentru EURO 2020

Ziare.

Forul condus de Razvan Burleanu a decis sa faca public raportul de scouting realizat de Cornel Talnar dupa partida dintre Norvegia si Spania.In acest raport, Talnar a prezentat toate punctele forte si slabi ale norvegienilor.Aceasta decizie i-a luat prin surprindere pe norvegieni, intrucat nimeni in fotbalul mare nu mai face acest lucru, putand fi si un dezavantaj pentru echipa noastra."Romania face public propriul raport de scouting al Norvegiei si asta ar trebui sa le dea baietilor nostri incredere.Cei care apreciaza transparenta ar trebui sa le dea o palma pe umar celor de la FRF . Adversarul nostru a dezvaluit o mare parte a raportului facut de propriul scouter", au scris jurnalistii de la Nettavisen Cornel Talnar a dezvaluit cateva aspecte la care tricolorii trebuie sa fie atenti marti:"Norvegia a inceput intr-un 4-4-1-1, schimbat apoi, dupa golul Spaniei, in 4-4-2, si a incheiat jocul intr-un 4-3-3 foarte ofensiv. Schimba usor sistemul si se adapteaza rapid.""Fundasii laterali urca foarte mult in atac. De altfel, Elabdellaoui, aparatorul dreapta, a fost faultat in careu de portarul Spaniei, in prelungiri.""Vin cu foarte multe centrari periculoase in careu, au facut asta mai ales pe final, atunci cand au introdus doi atacanti inalti. Auturile sunt, de asemenea, executate lung, spre careu, pentru devieri pe bara a doua.""Este adevarat ca Spania a jucat fara 6-7 titulari, dar Norvegia a luptat pana la final. Nu am vazut recent Spania atat de dominata. Munca si efortul nordicilor le-au fost rasplatite. Au avut si sansa, dar si sustinerea incredibila a publicului, mai ales in ultimele 20 de minute.""Atentie mare la Odegaard, un fotbalist foarte tehnic, si la King, atacant foarte mobil. Dar stau bine pe toate posturile. Pana si portarul are calitate, distribuie mingile cu foarte mare siguranta.""Dintre ultimele trei partide, cel cu Norvegia mi se pare cel mai greu. Am vazut toate meciurile adversarelor din aceasta grupa, iar Norvegia mi se pare peste Suedia."Partida dintre Romania si Norvegia va avea loc marti, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.C.S.