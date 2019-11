Pierdere grea pentru nationala Romaniei: Un fotbalist important nu va juca in meciurile cruciale cu Suedia si Spania

Ziare.

Atacantul Florin Andone s-a accidentat in meciul dintre Gaziantep si Galatasaray si a fost scos din lotul primei reprezentative."Atacantul Florin Andone, titular pentru Galatasaray in deplasarea de la Gaziantep, s-a accidentat in startul partidei si a fost inlocuit in minutul 11. In urma dialogului dintre staff-ul medical al echipei nationale si cel al Galatei,de la genunchiul drept.In aceste conditii, din pacate, Andone este inapt pentru partidele Romaniei cu Suedia si Spania din preliminariile Euro 2020", a transmis FRF Selectionerul Cosmin Contra urmeaza sa anunte in scurt timp numele inlocuitorului lui Andone in lotul primei reprezentative.Romania are nevoie de patru puncte din "dubla" cu Suedia si Spania pentru a merge la Campionatul European.M.D.