Politicienii suedezi cer o pedeapsa dura impotriva Romaniei dupa incidentul de la meciul de pe National Arena

Jonas Sjostetdt, liderul partidului de stanga Vansterpartiet, spune ca forul continental trebuie sa ia o masura exemplara."Faptul ca jucatorii sunt expusi rasismului din partea suporterilor este complet inacceptabil! UEFA trebuie sa arate ca ia astfel de evenimente in serios si sa stabileasca pedepse reale! Mi se pare rezonabil ca meciurile sa fie mutate intr-o alta tara!", a spus Sjostedt pentru Goteborgs Posten Suedia a fost una dintre tarile candidate la organizarea EURO 2020, dar UEFA s-a opus. Ideea ca Romania sa ramana fara dreptul de a organiza EURO 2020 este sustinuta si de jurnalistii din aceasta tara , dar presedintele forului fotbalistic de la Stockholm a anuntat deja ca nu va face presiuni la UEFA.Amintim faptul ca jucatorul Alexander Isak i-a spus arbitrului Daniele Orsato ca a fost victima unor atacuri rasiste in repriza a doua a meciului de la Bucuresti.Meciul a fost intrerupt pentru 30 de secunde, dar inregistrarile de pe stadion nu au dovedit in nicio clipa existenta vreunui moment cu conotatie rasista pe National Arena.Chiar si asa, arbitrul a notat in raport faptul ca a oprit jocul pentru scandari rasiste, iar echipa noastra risca sa dispute urmatoarele doua meciuri fara spectatori.C.S.