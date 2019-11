Presa din Spania, despre cele doua "bijuterii" din lotul Romaniei

Ziare.

Publicatia As mentioneaza ca pericolele principale pentru nationala Spaniei sunt Ianis Hagi si George Puscas , doi jucatori care au stralucit la turneul final de tineret Totusi, As anunta ca si spaniolii vor folosi tineri jucatori, avand in vedere ca s-au calificat deja la EURO 2020 "Contra va incerca sa se dueleze cu echipa lui Moreno cu ajutorul tinerilor. Ei au doua bijuterii de la Campionatul European de tineret, Ianis Hagi, fiul lui Gica Hagi , si George Puscas. Evident, Moreno ii poate raspunde cu aceeasi moneda, cu ajutorul viitorului care este deja prezent", a scris As.Totodata, As mai aminteste ca la partida din aceasta seara vor asista mii de romani pe arena Wanda Metropolitano din Madrid.Partida dintre Spania si Romania va avea loc luni, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Romania a ratat calificarea directa la EURO 2020, in timp ce Spania a castigat grupa.C.S.