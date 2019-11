Presa din Spania, despre victoria la scor fluviu din meciul cu Romania

Ziare.

Spania a distrus Romania dupa o prima repriza impecabila. Am miscat supersonic mingea, am facut un pressing sufocant si am invadat in permanenta jumatatea romana. Le-am dat patru goluri in prima repriza si puteau fi si mai mullte. Spania a fost o academie de fotbal! Ritmul incredibil din prima repriza a fost imposibil de pastrat pentru mult timp, iar in partea secunda am mai marcat o singura data.Selectionata Spaniei a oferit un nou festival de goluri! Daca la Cadiz am rapus Malta, la Madrid a fost Romania, o echipa mai puternica sau macar cu un nume mai sonor. Totusi, romanii n-au fost niciun moment rivalii Spaniei. Romanii au fost mereu la mila spaniolilor, care au inceput in tromba, dominand de la inceput pana la final si controland benzile asa cum isi doreau. Contra a fost depasit, nu intelegea ce se intampla.A fost o dorinta atat de mare de a marca pe Wanda! Am marcat inca din minutul 4, dar din nefericire arbitrul a anulat golul! Apoi perla lui Cazorla a lovit transversala, la o faza la care Tatarusanu a privit neputincios! Apoi a venit golul care a deschis seara. Romania nu a dorit sa capituleze, a urmat interventia lui Kepa in fata lui Puscas. Hagi, Coman si Puscas, roadele marelui succes de la EURO 2021, abia au putut trece de axul central format de Inigo Martinez si Sergio Ramos.Primul gol a venit inevitabil in fata unei echipe aflate in deriva. A urmat un palid raspuns al romanilor, dar Kepa a salvat. Am continuat sa atacam insa la intensitate maxima si rafala de goluri a inceput.Amintim ca nationala Romaniei a fost invinsa de Spania cu 5-0 in ultimul meci al preliminariilor pentru EURO 2020.In urma acestui rezultat, Romania a incheiat pe locul 4 campania de calificare la EURO 2020 Ne ramane insa sansa barajului din luna martie, unde vom intalni Scotia sau Islanda.Vom avea insa un antrenor nou la echipa nationala, dupa ce Cosmin Contra si-a anuntat plecarea. C.S.