Presa internationala, cuvinte dure dupa incidentul de la Romania - Suedia

Jurnalistii britanici de la The Sun noteaza ca jucatorul suedez Alexander Isak "a fost victima unui abuz rasist josnic din partea fanilor romani"."A fost huiduit la fiecare atingere a baalonului si, in ciuda abuzului, nu a ripostat, continuand sa joace cu curaj", a mai scris sursa citata.Si jurnalistii de la Daily Mail au comentat episodul petrecut pe National Arena "Jucatorul de 20 de ani a fost huiduit de romani la fiecare atingere. S-a confruntat cu acest abuz imediat ce a intrat pe teren. Cei din stadion au fost avertizati si jocul a continuat", a mentionat Daily Mail.Totodata, Euronews aminteste ca "abuzul rasist asupra lui Isak a stricat bucuria calificarii Suediei".Amintim ca meciul a fost oprit de arbitru in partea secunda pentru aproximativ 30 de secunde, dupa ce Alex Isak s-a plans ca a fost victima rasismului.Totodata, suedezii au amenintat inaintea meciului ca vor iesi de pe teren in cazul in care vor fi victima rasismului.C.S.