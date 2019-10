Prima masura anuntata de FRF dupa ce Cosmin Contra l-a injurat pe George Puscas

Ziare.

Consilierul federal Andrei Vochin a afirmat ca selectionerul va fi chemat in fata Comisiei Tehnice a FRF pentru a da explicatii."Probabil ca la urmatoarea sedinta a Comisiei Tehnice se va discuta acest lucru. Cert este ca a fost o iesire necontrolata, o greseala a selectionerului. Imbucurator este ca el a inteles imediat ca a gresit, ca Puscas si antrenorul a discutat imediat dupa meci si au ingropat securea razboiului, si-au spus ce au avut de spus unul altuia, si-au cerut scuze. Nefiind caz singular, vorbim despre o patologie a sportului. Vorbim despre un background, despre cum au fost invpatati acesti barbati din ziua de azi care ne conduc echipele in momentul cand erau ei jucatori . Si aveam discutia cu cei mai in vasta care spuneau ca ii injura si ii facea albie de porci, dar era cel mai iubit antrenor.Ei au primit aceasta inzestrare, iar in momentele de maxima tensiune nu se pot controla si atunci fac ce au invatat mai bine sa faca. Din nefericire, asa au fost ei invatati de antrenorii lor, tot cu aceste metode. Le este greu sa se schimbe in momentele de tensiune. La momentele de stres actionezi asa cum iti este paternul, schema ta mentala", a declarat Andrei Vochin, la Telekom Sport.Amintim ca George Puscas a fost injurat de Cosmin Contra dupa ce a ratat un penalti in meciul cu Norvegia.Penaltiul trebuia executat de Nicusor Stanciu , dar Puscas a luat mingea si a batut el.Ulterior, Contra i-a cerut scuze lui Puscas pentru ca l-a injurat in mod repetat.C.S.