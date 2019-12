Propunerea facuta de suedezi dupa ce UEFA a decis ca romanii n-au avut un comportament rasist

Ziare.

Mai multe publicatii din Suedia au propus ca forul de la Stockholm sa atace decizia la TAS, in speranta ca Romania va fi pedepsita.Totusi, aceasta varianta a fost exclusa din start de secretarul general al forului fotbalistic suedez, Hakan Sjostrand."Nu putem merge la TAS pentru ca nu suntem parte in aceasta procedura disciplinara. Vom lua insa legatura cu UEFA pentru a afla care este motivarea deciziei luate", a declarat Hakan Sjostrand pentru DN.se Amintim ca UEFA a decis ca nu au existat manifestari rasiste la meciul disputat luna trecuta intre Romania si Suedia pe Arena Nationala.In schimb, Federatia Romana de Fotbal a fost amendata cu 40.500 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte in teren si afisarea de bannere interzise.C.S.