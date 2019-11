Radoi a stabilit strategia pentru meciul decisiv cu Islanda: Iata cum va arata nationala Romaniei

Ziare.

Tehnicianul a marturisit ca Romania va incepe in sistemul 4-2-3-1, din care poate schimba foarte usor formula pentru mai multa presiune in ofensiva sau pentru mai multa atentie in aparare.El vrea sa se bazeze pe un mijlocas ofensiv care sa controleze centrul terenului si a nominalizat patru jucatori ce pot ocupa aceasta pozitie."Lucrurile sunt simple. Din 4-2-3-1 te poti duce foarte usor in 4-4-1-1 in 4-4-2 si 4-3-3, principiile ofensive si defensive raman aceleasi. Daca ne referim doar la meciul cu Islanda, vom gasi un sistem de joc care va avea un mijlocas central ofensiv, vorbim de un 4-2-3-1, de un 4-4-1-1 sau de un 4-3-1-2 pentru ca in momentul de fata sunt jucatori care pot juca numar 10 foarte buni incepand cu Ianis, avem Stanciu, Budescu, Nistor. Sunt patru jucatori care pot juca numar 10, care pot fi decisivi si aduc calitate intr-un joc in care ne poate ajuta acea zona libera pe care o lasa islandezii intre fundasii centrali si mijlocasii centrali", a declarat Mirel Radoi la Telekom Sport Meciul cu Islanda, contand pentru barajul de calificare la Euro 2020, este programat pe 26 martie.Romania va evolua in deplasare si trebuie sa invinga daca vrea sa mai spere la calificarea la turneul final in care este coorganizator.