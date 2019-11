Razvan Burleanu, intrebat daca il va demite pe Cosmin Contra - raspunsul presedintelui FRF

Ziare.

Burleanu a evitat sa ofere un raspuns clar, dar a lasat sa se inteleaga ca vom avea un nou selectioner in cazul in care nu vom ajunge la EURO 2020 "Stiti foarte bine ca este un meci capital pentru nationala Romaniei. Obiectivul este calificarea, obiectivul din meciul cu Suedia este victoria, iar apoi cu siguranta vom obtine un egal cu Spania.Cu siguranta avem nevoie sa ne calificam si sa legam calificari la doua turnee finale consecutive, pentru ca din spate vine o tanara generatie foarte buna", a spus Burleanu cand a fost intrebat de demiterea lui Contra.Romania va intalni Suedia vineri, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.De asemenea, Romania va intalni Spania in deplasare in ultima runda, pe 18 noiembrie.La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.C.S.