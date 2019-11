Reactia lui Burleanu dupa ratarea calificarii directe la EURO 2020: Ce spune despre plecarea lui Contra

Ziare.

Burleanu a afirmat ca nu a luat inca o decizie in privinta plecarii lui Cosmin Contra El a pasat responsabilitatea catre Comisia Tehnica si a anuntat ca o decizie va fi luata in aproximativ 3 saptamani."O decizie finala pentru postul de antrenor va fi luata in maximum trei saptamani, vom face o sedinta in Comisia Tehnica si una in Comitetul Executiv. Inainte de toate, avem nevoie de o discutie cu selectionerul, asa este corect.A fost un jucator emblematic pentru Romania, un antrenor care a venit intr-un moment dificil pentru echipa nationala, dar a facut o treaba buna in aceasta perioada grea, de tranzitie. Nu am discutat cu niciun antrenor in ultima perioada. Vom avea o discutie cu Cosmin Contra inainte de orice, asa este corect sa procedam", a spus Burleanu, citat de Fanatik. Contractul lui Cosmin Contra va expira in luna decembrie.Cel mai probabil, Contra va fi inlocuit, lupta pentru postul de selectioner urmand sa fie data intre Dan Petrescu si Gica Hagi C.S.