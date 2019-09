Reactia lui Cosmin Contra dupa infrangerea cu Spania

Ziare.

"E clar ca i-am respectat prea mult in prima repriza, i-am lasat sa fie comozi pe teren. Am incercat un pressing avansat haotic, le-am creat spatii. Am avut 3-4 contraatacuri in prima repriza si am luat cea mai proasta decizie in fiecare situatie.Am ramas in joc datorita lui Ciprian Tatarusanu , dar in repriza a doua a fost o repriza foarte buna din toate punctele de vedere. Ianis si mai ales Andone au adus plusul de energie de care aveam nevoie. Ne-am dorit egalarea, nu a venit, dar trebuie sa felicit jucatorii pentru ca nu e usor sa joci impotriva acestei echipe", a spus Contra la Pro TV.Totodata, Contra a vorbit si despre comportamentul fanilor, care au aprins torte."Din pacate, apelul pe care l-am facut sa fim civilizati si sa incurajam echipa nu a fost ascultat. Din pacate riscam sa jucam fara spectatori si e pacat de aceasta atitudine a baietilor", a mai spus Contra.Amintim ca nationala Romaniei a fost invinsa de Spania , scor 1-2, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.Dupa acest rezultat, clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 15p, 2. Suedia 10p, 3. Norvegia 8p, 4. Romania 7p, 5. Malta 3p, 6. Feroe 0p.Etapa urmatoare, Romania va intalni Malta, duminica de la ora 19:00, la Ploiesti.C.S.